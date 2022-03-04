Российский велогонщик сменил спортивное гражданство на французское

Российский велогонщик Павел Сиваков сменил спортивное гражданство с российского на французское. Об этом говорится в заявлении на сайте команды Ineos Grenadiers.

Таким образом, Сиваков сможет участвовать в соревнованиях под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) именно под флагом Франции.

Добавим, что из-за введённых санкций со стороны UCI российские спортсмены могут выступать на соревнованиях лишь в нейтральном статусе. При этом сборная нашей страны была отстранена от участия в международных соревнованиях.