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4 марта, 09:57

Российский велогонщик сменил спортивное гражданство на французское

Напомним, из-за введённых ограничений наши спортсмены могут принимать участие в соревнованиях лишь в нейтральном статусе.

<p>Обложка © <a href="https://www.instagram.com/p/CaIGdmUs7k3/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram / pavel_sivakov</a></p>

Обложка © instagram / pavel_sivakov

Российский велогонщик Павел Сиваков сменил спортивное гражданство с российского на французское. Об этом говорится в заявлении на сайте команды Ineos Grenadiers.

Таким образом, Сиваков сможет участвовать в соревнованиях под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) именно под флагом Франции.

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Добавим, что из-за введённых санкций со стороны UCI российские спортсмены могут выступать на соревнованиях лишь в нейтральном статусе. При этом сборная нашей страны была отстранена от участия в международных соревнованиях.

Шамиль Гаджиев

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