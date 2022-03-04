Российский велогонщик сменил спортивное гражданство на французское
Напомним, из-за введённых ограничений наши спортсмены могут принимать участие в соревнованиях лишь в нейтральном статусе.
Обложка © instagram / pavel_sivakov
Российский велогонщик Павел Сиваков сменил спортивное гражданство с российского на французское. Об этом говорится в заявлении на сайте команды Ineos Grenadiers.
Таким образом, Сиваков сможет участвовать в соревнованиях под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) именно под флагом Франции.
Добавим, что из-за введённых санкций со стороны UCI российские спортсмены могут выступать на соревнованиях лишь в нейтральном статусе. При этом сборная нашей страны была отстранена от участия в международных соревнованиях.