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4 марта, 08:12

Российские паралимпийцы уедут из Пекина 6 марта

Ранее наших спортсменов отстранили от участия в Играх по решению МПК.

Члены паралимпийской сборной России уедут из Пекина 6 марта после решения об их недопуске на Игры. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Сборная России в полном составе покинет столицу Паралимпийских игр 6 марта рейсом "Аэрофлота", — приводит ТАСС слова Рожкова.

Паралимпийский комитет РФ заявил о невозможности оспорить решение о недопуске на Игры

Паралимпийский комитет РФ заявил о невозможности оспорить решение о недопуске на Игры

Ранее Лайф сообщал, что российских паралимпийцев отстранили от участия в Паралимпиаде-2022. Поводом для этого стал отказ ряда стран участвовать в одних соревнованиях с россиянами. В Паралимпийском комитете РФ назвали данное решение незаконным и не исключили того, что будут обращаться в суды.

Обложка © ТАСС/EPA/ENNIO LEANZA

Шамиль Гаджиев

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