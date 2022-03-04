Российские паралимпийцы уедут из Пекина 6 марта

Члены паралимпийской сборной России уедут из Пекина 6 марта после решения об их недопуске на Игры. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Ранее Лайф сообщал, что российских паралимпийцев отстранили от участия в Паралимпиаде-2022. Поводом для этого стал отказ ряда стран участвовать в одних соревнованиях с россиянами. В Паралимпийском комитете РФ назвали данное решение незаконным и не исключили того, что будут обращаться в суды.