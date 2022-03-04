Российские паралимпийцы уедут из Пекина 6 марта
Ранее наших спортсменов отстранили от участия в Играх по решению МПК.
Члены паралимпийской сборной России уедут из Пекина 6 марта после решения об их недопуске на Игры. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
"Сборная России в полном составе покинет столицу Паралимпийских игр 6 марта рейсом "Аэрофлота", — приводит ТАСС слова Рожкова.
Ранее Лайф сообщал, что российских паралимпийцев отстранили от участия в Паралимпиаде-2022. Поводом для этого стал отказ ряда стран участвовать в одних соревнованиях с россиянами. В Паралимпийском комитете РФ назвали данное решение незаконным и не исключили того, что будут обращаться в суды.
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