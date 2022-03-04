Лукашенко подписал решение референдума о внесении поправок в Конституцию Белоруссии

Конституционная комиссия Белоруссии предложила изменить почти половину статей закона. В основном они связаны с сохранением президентской формы правления, также были уточнены функции и полномочия белорусского лидера, парламента и правительства. Предложения касались и Всебелорусского народного собрания (ВНС): сделать его высшим представительным органом народовластия, придать ему статус конституционного органа и наделить дополнительными полномочиями. Коррективы вступят в силу спустя 10 дней после официального обнародования конституции.