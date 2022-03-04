Лукашенко подписал решение референдума о внесении поправок в Конституцию Белоруссии
В основном коррективы связаны с сохранением президентской формы правления, также были уточнены функции и полномочия белорусского лидера, парламента и правительства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко демонстрирует конституцию республики. Обложка © t.me / belta_telegramm
Решение референдума по внесению изменений в Конституцию Белоруссии подписал 4 марта президент республики Александр Лукашенко. Церемония проходит во Дворце Независимости, её транслирует агентство БелТА.
Конституционная комиссия Белоруссии предложила изменить почти половину статей закона. В основном они связаны с сохранением президентской формы правления, также были уточнены функции и полномочия белорусского лидера, парламента и правительства. Предложения касались и Всебелорусского народного собрания (ВНС): сделать его высшим представительным органом народовластия, придать ему статус конституционного органа и наделить дополнительными полномочиями. Коррективы вступят в силу спустя 10 дней после официального обнародования конституции.
Напомним, референдум по изменению конституции проходил в Белоруссии 27 февраля. Для голосования в стране было открыто 5510 участков, включая 217 в санаториях, профилакториях, больницах и 12 в воинских частях. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в голосовании. А 28 февраля стало известно, что внесение поправок в Конституцию Белоруссии поддержало более 80% избирателей.