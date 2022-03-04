Транзит газа по газопроводу Ямал — Европа приостановлен
Объём прокачки с 08:00 до 09:00 мск составил 9,8 тысячи кубометров в час, а после поставки прекратились вовсе.
С 09:00 мск 4 марта приостановлена прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа из России в Германию. Об этом сообщает немецкий оператор Gascade.
Отмечается, что при этом прямые мощности магистрали забронированы на все газовые сутки. Объём прокачки с 08:00 до 09:00 мск составил 9,8 тысячи кубометров в час, а после транзит прекратился вовсе.
Накануне "Газпром" выкупил мощность газопровода Ямал — Европа в объёме около 750 тысяч кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона кубометров — почти 20% от общего предложения. Компания может использовать мощность с 08:00 мск 4 марта до 08:00 мск 5 марта.
Ранее Лайф писал, что экспорт газа с Украины полностью приостановлен. Своё решение Киев объяснил рисками, связанными с российской спецоперацией по освобождению Донбасса.
Напомним, подобные ограничения связаны с тем, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Компрессорная станция газопровода Ямал — Европа. Обложка © ТАСС / Пресс-служба ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"