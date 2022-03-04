Транзит газа по газопроводу Ямал — Европа приостановлен

Объём прокачки с 08:00 до 09:00 мск составил 9,8 тысячи кубометров в час, а после поставки прекратились вовсе.

С 09:00 мск 4 марта приостановлена прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа из России в Германию. Об этом сообщает немецкий оператор Gascade.

Отмечается, что при этом прямые мощности магистрали забронированы на все газовые сутки. Объём прокачки с 08:00 до 09:00 мск составил 9,8 тысячи кубометров в час, а после транзит прекратился вовсе.

Накануне "Газпром" выкупил мощность газопровода Ямал — Европа в объёме около 750 тысяч кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона кубометров — почти 20% от общего предложения. Компания может использовать мощность с 08:00 мск 4 марта до 08:00 мск 5 марта.

Ранее Лайф писал, что экспорт газа с Украины полностью приостановлен. Своё решение Киев объяснил рисками, связанными с российской спецоперацией по освобождению Донбасса.