"Не мог поступить иначе": Родители Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова поделились воспоминаниями о сыне

Родственники военнослужащего до сих пор не могут поверить в смерть молодого человека, но в то же время гордятся его поступком. У него остались жена и совсем маленькая дочь.

Родители Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который подорвал себя и вражеских солдат, исполняя воинский долг в рамках "Операции Z" на Украине, уверены, что их сын не мог поступить иначе. О его жизни и подвиге они рассказали в беседе с kp.ru.

О том, что 25-летнего офицера посмертно представили к медали, его матери Сапижат Исаевне Мазаевой рассказал её родной брат Малик.

"Брат пришёл и сказал: "Гордись, сестра. Ты воспитала героя!" Теперь мне только и остаётся, что гордиться сыном, который был для всех нас большой опорой и надеждой", — поделилась женщина.

Родился Нурмагомед в селении Кани Кулинского района Дагестана. Мама работала в школе учителем начальных классов, папа служил в полиции. Однако родители развелись, когда мальчику был всего один месяц. Тем не менее они оба занимались воспитанием сына.

Ещё в школе Нурмагомед начал проявлять любовь к спорту. Ближе к девятому классу он точно решил, что хочет стать офицером, как папа, и десантником, как Юнус-Бек Евкуров, который на тот момент был главой Республики Ингушетия.

"Помню, как Нурмагомед приехал от отца, который тогда служил в полиции Ингушетии, и сказал, что решил пойти в ВДВ России. Увидел Евкурова и загорелся мечтой — стать десантником, как он. Я ему тогда сказала, что для того, чтобы поступить в военный вуз, надо трудиться ещё усерднее", — вспоминает Сапижат Исаевна.

Десятый класс Нурмагомед "сдал" экстерном и стал готовиться к единому госэкзамену, чтобы пройти в Рязанское высшее военное командное училище ВДВ, куда в дальнейшем без труда поступил. Там он с первого курса был назначен командиром взвода.

После вуза Нурмагомеда по распределению направили в Ставрополь в 247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк Воздушно-десантных войск, где он служил командиром роты. Военнослужащий дважды бывал в командировках в Сирии, после последней он сказал родителям, что хочет жениться.

"Сейчас мне кажется, что он предчувствовал свой скорый уход. После Сирии сын вдруг сказал, что хочет, чтобы на земле после него осталась часть его", — рассказал Энгельс Гаджимагомедов, отец Героя Росси, полковник полиции, заместитель министра внутренних дел Ингушетии.

В марте 2021-го Нурмагомед женился, а в феврале 2022 года у него родилась дочь. На тот момент он уже был в командировке в Донбассе. Однако вживую увидеть девочку он не успел. Офицер героически погиб в первые дни специальной операции.

Молодой человек со своими солдатами был переброшен в тыл противника, где они оказались в кольце превосходящих вражеских сил. Сдаться в плен Нурмагомед не мог, поэтому решил подорвать себя и окруживших его противников последней оставшейся гранатой. Отец героя уверен в правильности поступка сына.

"Сын не мог поступить иначе, не мог сдаться в плен, подвести своих бойцов и Родину. Он был настоящим офицером и до последней минуты жизни исполнял свой служебный долг", — подчеркнул Энгельс Гаджимагомедов.

Похоронили офицера в родном селении Кани. Его родственники до сих пор не могут поверить в смерть молодого человека, но в то же время гордятся его подвигом.

"Он погиб как настоящий мужчина. Я очень горжусь его подвигом. С его уходом мне будто крылья подрезали. Всё думаю, что на его месте должен был быть я. Мне 55 лет, я жизнь прожил, многое повидал. А ушёл он. Моя большая надежда, мой старший сын, большая надежда, опора и поддержка для всех нас — меня, его мамы, жены, дяди, братьев и племянников", — поделился отец Героя России.