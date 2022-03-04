Опубликовано расписание перенесённого обратно на март 22-го тура РПЛ
До этого предполагалось, что из-за сборов национальной команды игры пройдут в мае.
РПЛ на официальном сайте опубликовало новое расписание 22-го тура первенства. Матчи пройдут 19 и 20 марта.
19 марта состоятся матчи: "Урал" — "Химки" (12:00 по московскому времени), "Нижний Новгород" — "Спартак" (14:00), "Ахмат" — "Локомотив" (16:30) и "Зенит" — "Арсенал" (19:30). 20 марта пройдут встречи: "Уфа" — "Краснодар" (14:00), ЦСКА — "Рубин" (14:00), "Сочи" — "Крылья Советов" (16:30) и "Динамо" — "Ростов" (20:00).
Ранее Лайф сообщал, что в декабре клубы РПЛ в ходе общего собрания лиги проголосовали за перенос матчей 22-го тура чемпионата России в интересах сборной страны на 3–5 мая.
На такой шаг Премьер-лига пошла в интересах сборной России, у которой появилось бы больше времени на подготовку к стыковому матчу ЧМ-2022 против Польши, который должен был состояться 24 марта. Теперь из-за санкций ФИФА национальная команда не сможет принять участие в этой встрече.
Обложка © ПФК ЦСКА