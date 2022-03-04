Опубликовано расписание перенесённого обратно на март 22-го тура РПЛ

Ранее Лайф сообщал, что в декабре клубы РПЛ в ходе общего собрания лиги проголосовали за перенос матчей 22-го тура чемпионата России в интересах сборной страны на 3–5 мая .

На такой шаг Премьер-лига пошла в интересах сборной России, у которой появилось бы больше времени на подготовку к стыковому матчу ЧМ-2022 против Польши, который должен был состояться 24 марта. Теперь из-за санкций ФИФА национальная команда не сможет принять участие в этой встрече.