Минобороны РФ: В Мелитополь из Крыма доставили 110 тонн гумпомощи
В составе груза: крупы, соль, сахар, а также молочные, мясные и рыбные консервы. Безопасность колонны обеспечивалась российскими военнослужащими.
Доставка и раздача гуманитарной помощи в Мелитополе. Видео © Минобороны РФ
Свыше 100 тонн гуманитарной помощи доставили из Крыма в город Мелитополь на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
"Из Республики Крым в украинский город Мелитополь, расположенный на юге Запорожской области Украины, для оказания помощи местному населению доставлена партия гуманитарного груза общим объёмом свыше 110 тонн", — говорится в сообщении.
В составе груза: крупы, соль, сахар, а также молочные, мясные и рыбные консервы. Безопасность колонны обеспечивалась российскими военнослужащими. Продукты питания были распределены среди жителей города и близлежащих населённых пунктов.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные доставили жителям Украины 30 тонн гумпомощи из Белгородской области. Крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, а также питьевую воду передали жителям приграничных поселений — женщинам, детям и пожилым людям.
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Раздача гумпомощи в Мелитополе. Кадр из видео © Минобороны РФ