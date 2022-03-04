Минобороны РФ: В Мелитополь из Крыма доставили 110 тонн гумпомощи

Доставка и раздача гуманитарной помощи в Мелитополе. Видео © Минобороны РФ

Свыше 100 тонн гуманитарной помощи доставили из Крыма в город Мелитополь на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Из Республики Крым в украинский город Мелитополь, расположенный на юге Запорожской области Украины, для оказания помощи местному населению доставлена партия гуманитарного груза общим объёмом свыше 110 тонн", — говорится в сообщении.

В составе груза: крупы, соль, сахар, а также молочные, мясные и рыбные консервы. Безопасность колонны обеспечивалась российскими военнослужащими. Продукты питания были распределены среди жителей города и близлежащих населённых пунктов.