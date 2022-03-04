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4 марта, 09:31

Минобороны РФ: В Мелитополь из Крыма доставили 110 тонн гумпомощи

В составе груза: крупы, соль, сахар, а также молочные, мясные и рыбные консервы. Безопасность колонны обеспечивалась российскими военнослужащими.

Доставка и раздача гуманитарной помощи в Мелитополе. Видео © Минобороны РФ

Свыше 100 тонн гуманитарной помощи доставили из Крыма в город Мелитополь на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Из Республики Крым в украинский город Мелитополь, расположенный на юге Запорожской области Украины, для оказания помощи местному населению доставлена партия гуманитарного груза общим объёмом свыше 110 тонн", — говорится в сообщении.

В составе груза: крупы, соль, сахар, а также молочные, мясные и рыбные консервы. Безопасность колонны обеспечивалась российскими военнослужащими. Продукты питания были распределены среди жителей города и близлежащих населённых пунктов.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские военные доставили жителям Украины 30 тонн гумпомощи из Белгородской области. Крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, а также питьевую воду передали жителям приграничных поселений — женщинам, детям и пожилым людям.

Раздача гумпомощи в Мелитополе. Кадр из видео © Минобороны РФ

Артур Лапсаков

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