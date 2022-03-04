ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 марта 2022, 09:24
22657

В ДНР заявили, что ВСУ нанесли ракетный удар по штабу спецотряда "Азов" в Мариуполе

Украинские военные. Обложка © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Украинские военные. Обложка © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Такой приказ был отдан после того, как бойцы отказались подчиняться командованию украинских военных и согласовывать с ним свои действия. В результате было уничтожено более двадцати человек.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу отдельного отряда специального назначения "Азов" в Мариуполе. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР).

"По месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения "Азов" на юго-западе Мариуполя ВСУ был нанесён удар ОТР "Точка-У". В результате было уничтожено более двадцати боевиков и десяти единиц техники", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Попавший в плен боец батальона "Айдар" признался, что Киев использует людей как живой щит
Попавший в плен боец батальона "Айдар" признался, что Киев использует людей как живой щит

По данным ДНР, приказ нанести удар был отдан после того, как бойцы "Азова" полностью отказались подчиняться командованию украинских военных и согласовывать с ним свои действия.

Ранее Лайф сообщал, что командование полка "Азов" внесли в список "предателей и врагов" России. Так, в него вошло четыре командира националистического батальона, которые получили сомнительную известность в ходе вооружённого конфликта в Донбассе. Всего в перечень уже входит более 45 человек.

Минобороны РФ обнародовало видео с поражённой техникой ВСУ и брошенными Javelin
Минобороны РФ обнародовало видео с поражённой техникой ВСУ и брошенными Javelin

Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

BannerImage
Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar