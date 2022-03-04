В ДНР заявили, что ВСУ нанесли ракетный удар по штабу спецотряда "Азов" в Мариуполе

Такой приказ был отдан после того, как бойцы отказались подчиняться командованию украинских военных и согласовывать с ним свои действия. В результате было уничтожено более двадцати человек.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу отдельного отряда специального назначения "Азов" в Мариуполе. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР).

"По месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения "Азов" на юго-западе Мариуполя ВСУ был нанесён удар ОТР "Точка-У". В результате было уничтожено более двадцати боевиков и десяти единиц техники", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

По данным ДНР, приказ нанести удар был отдан после того, как бойцы "Азова" полностью отказались подчиняться командованию украинских военных и согласовывать с ним свои действия.

Ранее Лайф сообщал, что командование полка "Азов" внесли в список "предателей и врагов" России. Так, в него вошло четыре командира националистического батальона, которые получили сомнительную известность в ходе вооружённого конфликта в Донбассе. Всего в перечень уже входит более 45 человек.