По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, было поражено 49 самолётов, находящихся на земле, 67 реактивных систем залпового огня и 252 орудия полевой артиллерии и миномёта.

С момента начала военной "Операции Z" российские войска уничтожили на Украине 1812 объектов военной инфраструктуры, а также сбили 62 самолёта. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего за время операции поражено 1812 объектов. Среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1"и "Оса", 59 радиолокационных станций. Также уничтожено 49 самолётов на земле и 13 самолётов в воздухе, 635 танков и других бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномёта, 442 единицы военной спецтехники, а также 54 БПЛА", — уточнил Конашенков в ходе брифинга.

Ранее Лайф сообщал, что захваченный в плен боец батальона "Айдар" признался, что Киев использует людей как живой щит. Он пояснил, что входил в группу из шести мужчин и двух женщин, которые должны были вести корректировку огня по российским военнослужащим в Донбассе, в том числе из "Градов".