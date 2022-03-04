Минобороны РФ обнародовало видео с поражённой техникой ВСУ и брошенными Javelin

В частности, на кадрах запечатлён повреждённый танк Т-80, у которого слетела и по дороге размоталась правая гусеница. Также в ролике показан момент раздачи питьевой воды местному населению.

Минобороны РФ обнародовало кадры с уничтоженной техникой ВСУ и брошенными Javelin. Видео © Пресс-служба Минобороны России

Министерство обороны России обнародовало видео с поражённой боевой техникой Вооружённых сил Украины (ВСУ) в освобождённом селе Гнутово под Мариуполем, а также американскими ракетными комплексами Javelin, брошенными украинскими военными на трассе у населённого пункта Лебединский.

На кадрах видно повреждённый танк Т-80, у которого слетела и по дороге размоталась правая гусеница. Эжектор на дуле боевой машины замотан голубой изолентой, вероятно, таким способом бойцы ВСУ идентифицируют собственную технику. Также в ролике запечатлён момент раздачи питьевой воды местному населению.

Ранее Лайф сообщал, что российские военные взяли под контроль площадку Запорожской АЭС. Отмечается, что оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков станции и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с регламентом безопасности.