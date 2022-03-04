Минобороны РФ обнародовало видео с поражённой техникой ВСУ и брошенными Javelin
В частности, на кадрах запечатлён повреждённый танк Т-80, у которого слетела и по дороге размоталась правая гусеница. Также в ролике показан момент раздачи питьевой воды местному населению.
Минобороны РФ обнародовало кадры с уничтоженной техникой ВСУ и брошенными Javelin. Видео © Пресс-служба Минобороны России
Министерство обороны России обнародовало видео с поражённой боевой техникой Вооружённых сил Украины (ВСУ) в освобождённом селе Гнутово под Мариуполем, а также американскими ракетными комплексами Javelin, брошенными украинскими военными на трассе у населённого пункта Лебединский.
На кадрах видно повреждённый танк Т-80, у которого слетела и по дороге размоталась правая гусеница. Эжектор на дуле боевой машины замотан голубой изолентой, вероятно, таким способом бойцы ВСУ идентифицируют собственную технику. Также в ролике запечатлён момент раздачи питьевой воды местному населению.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные взяли под контроль площадку Запорожской АЭС. Отмечается, что оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков станции и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с регламентом безопасности.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Кадр из видео © Пресс-служба Минобороны России