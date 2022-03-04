"Мрии" больше нет": Первый канал показал уничтоженный под Киевом самый большой транспортный самолёт Ан-225
Корреспондентка Ирина Куксенкова побывала на аэродроме, где хранилось воздушное судно, и продемонстрировала, что от него осталось после обстрела украинских артиллеристов.
Корреспондентка Первого канала — о разрушенном транспортном самолёте Ан-225 "Мрия". Видео © Первый канал
Корреспондентка Первого канала Ирина Куксенкова побывала в аэропорту Гостомель под Киевом, который сейчас контролируется российскими войсками, и показала уничтоженный самый большой в мире транспортный самолёт Ан-225 "Мрия".
Журналистка показала территорию аэропорта, усыпанную осколками и неразорвавшимися боеприпасами, добавив, что аэродром обстреливали с украинской стороны и снаряды попали в ангар, где хранилось воздушное судно.
"Украинские артиллеристы попали в него, и самолёт сгорел. "Мрии" больше нет", — сказала Куксенкова.
Напомним, "Укроборонпром" подтвердил уничтожение самого большого грузового самолёта "Мрия" 27 февраля. Это произошло в аэропорту Антонов в Гостомеле под Киевом, где находилось судно.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Кадр из видео © Первый канал