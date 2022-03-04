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Регион
Опубликовано 4 марта 2022, 08:51
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"Мрии" больше нет": Первый канал показал уничтоженный под Киевом самый большой транспортный самолёт Ан-225

Корреспондентка Ирина Куксенкова побывала на аэродроме, где хранилось воздушное судно, и продемонстрировала, что от него осталось после обстрела украинских артиллеристов.

Корреспондентка Первого канала — о разрушенном транспортном самолёте Ан-225 "Мрия". Видео © Первый канал

Корреспондентка Первого канала Ирина Куксенкова побывала в аэропорту Гостомель под Киевом, который сейчас контролируется российскими войсками, и показала уничтоженный самый большой в мире транспортный самолёт Ан-225 "Мрия".

Журналистка показала территорию аэропорта, усыпанную осколками и неразорвавшимися боеприпасами, добавив, что аэродром обстреливали с украинской стороны и снаряды попали в ангар, где хранилось воздушное судно.

"Украинские артиллеристы попали в него, и самолёт сгорел. "Мрии" больше нет", — сказала Куксенкова.

Чем заменят уничтоженный на Украине Ан-225 "Мрия"
Чем заменят уничтоженный на Украине Ан-225 "Мрия"

Напомним, "Укроборонпром" подтвердил уничтожение самого большого грузового самолёта "Мрия" 27 февраля. Это произошло в аэропорту Антонов в Гостомеле под Киевом, где находилось судно.

Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Кадр из видео © Первый канал

Артур Лапсаков
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