Swarovski временно прекратила свою деятельность в России
Такое решение компания приняла исходя из сложившейся ситуации на Украине. В частности, приостановлены продажи в интернет-магазине.
Австрийская компания Swarovski, специализирующаяся на производстве ювелирных украшений, заявила о приостановке своей деятельности в России. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
"В сложившейся ситуации продажи в интернет-магазине swarovski.com временно недоступны для данного региона", — говорится в сообщении.
Ранее об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом сообщила международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo и шведский мебельный концерн IKEA.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.
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