Swarovski временно прекратила свою деятельность в России

Австрийская компания Swarovski, специализирующаяся на производстве ювелирных украшений, заявила о приостановке своей деятельности в России. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.