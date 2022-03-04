Intel приостановил все поставки своей продукции в Россию и Белоруссию

Компания поддерживает своих сотрудников в сложившейся ситуации, особенно тех, кто имеет тесную связь с Украиной. Ранее продажи в тех же странах остановил разработчик компьютерных игр CD Projekt RED.

Американская компания Intel приняла решение приостановить все поставки своей продукции в Россию и Белоруссию в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении разработчика и производителя электронных устройств и компьютерных компонентов.

"Intel осуждает вторжение России на Украину, и мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Белоруссии", — говорится в заявлении.

В компании отметили, что поддерживают своих работников в сложившейся ситуации, особенно тех, кто имеет тесную связь с Украиной. Вместе с тем разработчик запустил кампанию по сбору средств через Intel Foundation для оказания помощи.