Политолог Брутер призвал не слушать Нуланд, назвавшую условия по отмене санкций против РФ
По мнению эксперта, заместитель госсекретаря США сначала даёт обещания, а потом их забирает. И если бы Кремль мог договориться с Вашингтоном, то это бы уже давно произошло.
Россия должна воплощать в жизнь свои планы, а слушать замгоссекретаря США Викторию Нуланд и её обещания не стоит. Об этом заявил в беседе с Лайфом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя заявления американского представителя об условиях для отмены санкций.
"Всё, что говорит Нуланд, нужно, как настоящий баскет-кейс, сразу убирать в мусорную корзину. Её вообще не надо слушать в данном случае, Россия должна иметь свою повестку, придерживаться этой повестки и реализовывать её, насколько это возможно", — сказал он.
По словам политолога, заявления Нуланд не стоит слушать, поскольку она сначала может дать обещание, а потом его забрать, сказав, что условие не выполнено, а значит, рестрикции остаются в силе. Смысла общаться с такими людьми, если не знаешь, чего от них хочешь, нет вообще, подчеркнул эксперт.
"Если бы с ними можно было договариваться, то мы бы давно с ними договорились. <...> Россия должна реализовывать свои планы, а не нуландовские", — заключил он.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд перечислила условия США по отмене антироссийских санкций. Она выразила уверенность, что сейчас Москва якобы "отрицает само право Украины на существование", а Вашингтон ждёт другого.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий вокруг Украины.
Виктория Нуланд. Обложка © Twitter / UnderSecStateP