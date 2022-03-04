Политолог Брутер призвал не слушать Нуланд, назвавшую условия по отмене санкций против РФ

По мнению эксперта, заместитель госсекретаря США сначала даёт обещания, а потом их забирает. И если бы Кремль мог договориться с Вашингтоном, то это бы уже давно произошло.

Россия должна воплощать в жизнь свои планы, а слушать замгоссекретаря США Викторию Нуланд и её обещания не стоит. Об этом заявил в беседе с Лайфом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя заявления американского представителя об условиях для отмены санкций.

"Всё, что говорит Нуланд, нужно, как настоящий баскет-кейс, сразу убирать в мусорную корзину. Её вообще не надо слушать в данном случае, Россия должна иметь свою повестку, придерживаться этой повестки и реализовывать её, насколько это возможно", — сказал он.

По словам политолога, заявления Нуланд не стоит слушать, поскольку она сначала может дать обещание, а потом его забрать, сказав, что условие не выполнено, а значит, рестрикции остаются в силе. Смысла общаться с такими людьми, если не знаешь, чего от них хочешь, нет вообще, подчеркнул эксперт.

"Если бы с ними можно было договариваться, то мы бы давно с ними договорились. <...> Россия должна реализовывать свои планы, а не нуландовские", — заключил он.