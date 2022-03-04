Издание Znak.com приостанавливает работу

Znak.com приостанавливает работу. Об этом говорится в сообщении интернет-издания в "Телеграме".

"Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии. Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России", — говорится в сообщении.