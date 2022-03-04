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4 марта, 08:27

Издание Znak.com приостанавливает работу

Ранее о решении приостановить вещание в РФ заявил и телеканал "Дождь"*.

Znak.com приостанавливает работу. Об этом говорится в сообщении интернет-издания в "Телеграме".

"Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии. Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России", — говорится в сообщении.

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А ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта издания. Кроме того, приостановил работу в России и телеканал "Дождь"*.

*Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

Обложка © Znak.com

Александра Вишнякова
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