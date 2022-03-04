Военнослужащие РФ заняли площадку Запорожской АЭС

"Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации — Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации", — говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба АЭС сообщила, что на территории станции произошёл пожар , изменений радиационного фона нет. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины отметила, что горели 3, 4-й и 5-й этажи учебно-тренировочного комплекса, вскоре возгорание было ликвидировано.

До этого президент Украины Владимир Зеленский ложно обвинил Россию в желании устроить "второй Чернобыль" на Запорожской АЭС. Бои в районе атомной станции действительно велись, однако вдали от энергоблоков. Фейками также стали заявления о том, что российские войска якобы не пускают пожарных.