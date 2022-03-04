Военнослужащие РФ заняли площадку Запорожской АЭС
Отмечается, что оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков станции и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с регламентом безопасности.
Вооружённые силы Российской Федерации заняли площадку Запорожской АЭС, сообщается в телеграм-канале областной военной администрации.
"Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации — Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации", — говорится в заявлении.
Ранее пресс-служба АЭС сообщила, что на территории станции произошёл пожар, изменений радиационного фона нет. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины отметила, что горели 3, 4-й и 5-й этажи учебно-тренировочного комплекса, вскоре возгорание было ликвидировано.
До этого президент Украины Владимир Зеленский ложно обвинил Россию в желании устроить "второй Чернобыль" на Запорожской АЭС. Бои в районе атомной станции действительно велись, однако вдали от энергоблоков. Фейками также стали заявления о том, что российские войска якобы не пускают пожарных.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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