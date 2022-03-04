Военнослужащие РФ заняли площадку Запорожской АЭС

Отмечается, что оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков станции и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с регламентом безопасности.

Вооружённые силы Российской Федерации заняли площадку Запорожской АЭС, сообщается в телеграм-канале областной военной администрации.

"Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации — Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации", — говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба АЭС сообщила, что на территории станции произошёл пожар, изменений радиационного фона нет. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины отметила, что горели 3, 4-й и 5-й этажи учебно-тренировочного комплекса, вскоре возгорание было ликвидировано.