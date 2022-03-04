Мосбиржа запретила короткие продажи евро
Ограничение наложено по решению небанковской кредитной организации "Национальный клиринговый центр" с 4 марта.
Московская биржа запретила короткие продажи евро на валютном и фондовом рынках. Об этом говорится на сайте площадки.
Соответствующий запрет наложен по решению небанковской кредитной организации "Национальный клиринговый центр" с 4 марта.
А ранее Лайф рассказывал, что Банк России смягчил требования к обязательным резервам кредитных организаций. Новые нормативы будут применяться, начиная с регулирования размена обязательных резервов за февраль 2022 года.
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