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4 марта, 07:27

Мосбиржа запретила короткие продажи евро

Ограничение наложено по решению небанковской кредитной организации "Национальный клиринговый центр" с 4 марта.

Московская биржа запретила короткие продажи евро на валютном и фондовом рынках. Об этом говорится на сайте площадки.

Соответствующий запрет наложен по решению небанковской кредитной организации "Национальный клиринговый центр" с 4 марта.

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А ранее Лайф рассказывал, что Банк России смягчил требования к обязательным резервам кредитных организаций. Новые нормативы будут применяться, начиная с регулирования размена обязательных резервов за февраль 2022 года.

Обложка © Pexels

Григорий Воронцов

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