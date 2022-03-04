Мосбиржа запретила короткие продажи евро

Московская биржа запретила короткие продажи евро на валютном и фондовом рынках. Об этом говорится на сайте площадки.

ЦБ РФ пятый день подряд не стал открывать торги на фондовом рынке Мосбиржи

А ранее Лайф рассказывал, что Банк России смягчил требования к обязательным резервам кредитных организаций. Новые нормативы будут применяться, начиная с регулирования размена обязательных резервов за февраль 2022 года.