Москалькова: Приостановка членства России в Совете Европы не вернёт смертную казнь
Пожизненное заключение является достаточным наказанием для преступников, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, отметила омбудсмен.
Приостановка членства России в Совете Европы не приведёт к тому, что в страну вернётся такая мера наказания, как смертная казнь. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в беседе с РИА "Новости".
"Приостановление членства России в Совете Европы не приведёт к тому, что в стране будет возвращена такая мера наказания, как смертная казнь", — заявила Москалькова.
По словам омбудсмена, пожизненное заключение является адекватной мерой наказания для преступников, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Хотя за 20 лет выросло поколение с иными позициями в отношении этого вопроса, отметила она.
Напомним, 25 февраля Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. Как отметил глава польского кабмина Матеуш Моравецкий, соответствующая процедура была запущена по инициативе Варшавы и Киева в связи с проведением Москвой спецоперации на Украине. Однако в организации назвали приостановку прав России временной мерой. Там указали, что РФ остаётся членом СЕ и участником соответствующих конвенций. А 26 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал приостановку членства России в СЕ и ПАСЕ поводом вернуть смертную казнь. Политик отметил, что остановка членства в этих "бессмысленных богадельнях", в которые Россия вступила "когда-то сдуру", является хорошим поводом "хлопнуть дверью" и забыть о них навсегда.
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