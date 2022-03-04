Москалькова: Приостановка членства России в Совете Европы не вернёт смертную казнь

Пожизненное заключение является достаточным наказанием для преступников, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, отметила омбудсмен.

Приостановка членства России в Совете Европы не приведёт к тому, что в страну вернётся такая мера наказания, как смертная казнь. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в беседе с РИА "Новости".

"Приостановление членства России в Совете Европы не приведёт к тому, что в стране будет возвращена такая мера наказания, как смертная казнь", — заявила Москалькова.

По словам омбудсмена, пожизненное заключение является адекватной мерой наказания для преступников, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Хотя за 20 лет выросло поколение с иными позициями в отношении этого вопроса, отметила она.