Кадыров попросил Путина дать приказ о захвате Харькова и Киева

Глава Чечни уверяет, что его бойцы смогут закончить всё происходящее на Украине за считаные дни. Только такая тактика позволит спасти государство и людей, считает он.

Президент России Владимир Путин должен дать приказ чеченским бойцам на взятие Харькова, Киева и остальных городов Украины. С такой просьбой к российскому лидеру обратился глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

"Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города — быстро, чётко, качественно. <...> Товарищ президент, товарищ Верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец, я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, Министерства обороны, Национальной гвардии и других структур", — сказал он в голосовом сообщении.