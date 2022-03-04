Кадыров попросил Путина дать приказ о захвате Харькова и Киева
Глава Чечни уверяет, что его бойцы смогут закончить всё происходящее на Украине за считаные дни. Только такая тактика позволит спасти государство и людей, считает он.
Президент России Владимир Путин должен дать приказ чеченским бойцам на взятие Харькова, Киева и остальных городов Украины. С такой просьбой к российскому лидеру обратился глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
"Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города — быстро, чётко, качественно. <...> Товарищ президент, товарищ Верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец, я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, Министерства обороны, Национальной гвардии и других структур", — сказал он в голосовом сообщении.
Кадыров попросил Путина "закрыть на всё глаза" и закончить всё происходящее на Украине за "день-два". Чеченский лидер уверен, что только такая тактика может спасти "наше государство и народ". Он также обозначил, что ситуация на Украине — это угроза для всей страны. По мнению Кадырова, переговоры, демократия, свобода слова и жизнь человека — хорошо, но в Незалежной погибают "наши братья, наши близкие и друзья".
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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