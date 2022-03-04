США внесли более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений против России

Из-за ситуации на Украине Министерство торговли США вводит режим ужесточённого экспортного контроля, добавив в перечень ограничений свыше 90 организаций и лиц, связанных с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление, поступившее в электронную базу федерального реестра. Официально оно будет опубликовано 9 марта.

Отмечается, что режим введён в отношении 91 наименования, причём 81 из них зарегистрирован или базируется в России. Власти США считают их деятельность противоречащей интересам внешней политики и нацбезопасности страны. Утверждается, что они поддерживали военный и оборонный сектора РФ. В список также вошли компании, имеющие представительства в других странах, — в Белизе, Великобритании, Казахстане, Испании, Сингапуре, Словакии, Латвии, Эстонии и на Мальте.

"Участвовали, вносили вклад или иным образом поддерживали российские службы безопасности, военный и оборонный сектора, а также военные и оборонные исследования и разработки", — указывается в документе.