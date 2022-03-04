США внесли более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений против России
В Соединённых Штатах считают, что их деятельность противоречит интересам внешней политики и нацбезопасности страны. В перечне также фигурируют компании, зарегистрированные за пределами РФ.
Из-за ситуации на Украине Министерство торговли США вводит режим ужесточённого экспортного контроля, добавив в перечень ограничений свыше 90 организаций и лиц, связанных с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление, поступившее в электронную базу федерального реестра. Официально оно будет опубликовано 9 марта.
Отмечается, что режим введён в отношении 91 наименования, причём 81 из них зарегистрирован или базируется в России. Власти США считают их деятельность противоречащей интересам внешней политики и нацбезопасности страны. Утверждается, что они поддерживали военный и оборонный сектора РФ. В список также вошли компании, имеющие представительства в других странах, — в Белизе, Великобритании, Казахстане, Испании, Сингапуре, Словакии, Латвии, Эстонии и на Мальте.
"Участвовали, вносили вклад или иным образом поддерживали российские службы безопасности, военный и оборонный сектора, а также военные и оборонные исследования и разработки", — указывается в документе.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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