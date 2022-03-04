Посольство РФ потребовало от США осудить преступное высказывание сенатора Грэма о Путине
Российский диппредставитель в Вашингтоне Антонов назвал его неприемлемым и возмутительным и испугался за судьбу страны, у руля которой стоят такие безответственные и непрофессиональные политики.
Обложка © Facebook / Посольство России в США
Посольство РФ потребовало от США официальных объяснений после высказывания сенатора-республиканца Линдси Грэма, который выступил с призывом к убийству президента России Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении российского посла Анатолия Антонова.
"Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца", — сказано в записи, опубликованной на странице дипмиссии в "Фейсбуке".
Антонов назвал заявление Грэма неприемлемым и возмутительным. По его словам, в США зашкаливает градус русофобии и ненависти к России. Он заметил, что поверить в то, что сенатор, проповедующий моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму, невозможно.
"Становится страшно за судьбу Соединённых Штатов, у руля которых находятся столь безответственные и непрофессиональные политики", — добавил Антонов.
Ранее сенатор Константин Долгов заявил, что Запад готовил Украину к масштабной провокации против РФ. Парламентарий считает, что заявления Зеленского о ядерном оружии не случайны, они выражали реальное намерение украинского руководства получить такие средства в свои руки.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.