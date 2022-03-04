Посольство РФ потребовало от США осудить преступное высказывание сенатора Грэма о Путине

Посольство РФ потребовало от США официальных объяснений после высказывания сенатора-республиканца Линдси Грэма, который выступил с призывом к убийству президента России Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении российского посла Анатолия Антонова.

"Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца", — сказано в записи, опубликованной на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

Антонов назвал заявление Грэма неприемлемым и возмутительным. По его словам, в США зашкаливает градус русофобии и ненависти к России. Он заметил, что поверить в то, что сенатор, проповедующий моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму, невозможно.

"Становится страшно за судьбу Соединённых Штатов, у руля которых находятся столь безответственные и непрофессиональные политики", — добавил Антонов.