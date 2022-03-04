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4 марта, 08:27

Кабмин перечислил три варианта взаимодействия с иностранными компаниями при их уходе из РФ

Отмечается, что предложенные действия позволят поддержать занятость и социальное благополучие граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса.

Правительство Российской Федерации примет меры по поддержке занятости населения в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка. Об этом заявил первый заместитель председателя кабмина Андрей Белоусов, сообщает телеграм-канал администрации.

Отмечается, что на сегодняшний день есть три варианта развития взаимоотношений с иностранными партнёрами. Первый заключается в том, что зарубежная компания продолжает полноценную работу в России, получая в полном объёме сырьё, комплектующие, и выполняет обязательства перед сотрудниками. Второй: иностранные акционеры передают свою долю под управление отечественных партнёров и позже смогут вернуться на рынок. Следующим вариантом развития ситуации, по словам первого заместителя председателя правительства, может быть, что иностранная компания окончательно прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников. В этом случае к ней будет применена процедура ускоренного банкротства.

Такие действия, как отмечает Белоусов, позволят поддержать занятость и социальное благополучие граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса.

Volkswagen объявил о немедленном прекращении поставок машин в Россию

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Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о защите россиян в условиях санкций. В частности, документ предусматривает вопросы занятости населения, обеспечения лекарствами, оказания социальной помощи, а также защиты прав студентов, вынужденно прекративших обучение за рубежом.

Поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического плана стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Никита Осипов

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