Кабмин перечислил три варианта взаимодействия с иностранными компаниями при их уходе из РФ

Отмечается, что предложенные действия позволят поддержать занятость и социальное благополучие граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса.

Правительство Российской Федерации примет меры по поддержке занятости населения в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка. Об этом заявил первый заместитель председателя кабмина Андрей Белоусов, сообщает телеграм-канал администрации.

Отмечается, что на сегодняшний день есть три варианта развития взаимоотношений с иностранными партнёрами. Первый заключается в том, что зарубежная компания продолжает полноценную работу в России, получая в полном объёме сырьё, комплектующие, и выполняет обязательства перед сотрудниками. Второй: иностранные акционеры передают свою долю под управление отечественных партнёров и позже смогут вернуться на рынок. Следующим вариантом развития ситуации, по словам первого заместителя председателя правительства, может быть, что иностранная компания окончательно прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников. В этом случае к ней будет применена процедура ускоренного банкротства.

Такие действия, как отмечает Белоусов, позволят поддержать занятость и социальное благополучие граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о защите россиян в условиях санкций. В частности, документ предусматривает вопросы занятости населения, обеспечения лекарствами, оказания социальной помощи, а также защиты прав студентов, вынужденно прекративших обучение за рубежом.