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4 марта, 08:19

Краснодарцы поддержали российских военных, участвующих в "Операции Z" на Украине

На кадрах видно множество машин с символикой спецоперации — буквой Z. Также из окон авто выставлены флаги с российским триколором.

Колонна из 200 авто проехала от Краснодара до Горячего Ключа. Видео © LIFE

Жители Краснодарского края поддержали российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса, собравшись в колонну из 200 автомобилей, которая проехала от Краснодара до Горячего Ключа.

На кадрах видно множество авто с символикой спецоперации — буквой Z. Также из окон машин выставлены флаги с российским триколором. Другие водители приветствуют колонну, сигналя и размахивая руками.

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Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Обложка © LIFE

Григорий Воронцов

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