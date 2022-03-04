Краснодарцы поддержали российских военных, участвующих в "Операции Z" на Украине

На кадрах видно множество машин с символикой спецоперации — буквой Z. Также из окон авто выставлены флаги с российским триколором.

Колонна из 200 авто проехала от Краснодара до Горячего Ключа. Видео © LIFE

Жители Краснодарского края поддержали российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса, собравшись в колонну из 200 автомобилей, которая проехала от Краснодара до Горячего Ключа.