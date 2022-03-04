Краснодарцы поддержали российских военных, участвующих в "Операции Z" на Украине
На кадрах видно множество машин с символикой спецоперации — буквой Z. Также из окон авто выставлены флаги с российским триколором.
Колонна из 200 авто проехала от Краснодара до Горячего Ключа. Видео © LIFE
Жители Краснодарского края поддержали российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса, собравшись в колонну из 200 автомобилей, которая проехала от Краснодара до Горячего Ключа.
На кадрах видно множество авто с символикой спецоперации — буквой Z. Также из окон машин выставлены флаги с российским триколором. Другие водители приветствуют колонну, сигналя и размахивая руками.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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