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4 марта, 08:09

Овечкин снова забил за "Вашингтон" и приблизился к Ягру в списке рекордсменов

Теперь до легендарного чеха, который расположился на третьей строчке рейтинга, ему осталось буквально три шайбы.

Российский нападающий Александр Овечкин отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины Харрикейнз".

Его команда одержала победу со счётом 4:0. Помимо Овечкина шайбой отметились ещё два россиянина: Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Главным героем матча стал вратарь "столичных" Витек Ванечек, отразивший все 36 бросков.

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Добавим, что таким образом Овечкин приблизился к легендарному чеху Яромиру Ягру в списке лучших бомбардиров НХЛ в истории. Теперь россиянину осталось три шайбы до Ягра.

Обложка © Getty Images / Randy Litzinger / Icon Sportswire

Шамиль Гаджиев

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