Овечкин снова забил за "Вашингтон" и приблизился к Ягру в списке рекордсменов
Теперь до легендарного чеха, который расположился на третьей строчке рейтинга, ему осталось буквально три шайбы.
Российский нападающий Александр Овечкин отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины Харрикейнз".
Его команда одержала победу со счётом 4:0. Помимо Овечкина шайбой отметились ещё два россиянина: Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Главным героем матча стал вратарь "столичных" Витек Ванечек, отразивший все 36 бросков.
Добавим, что таким образом Овечкин приблизился к легендарному чеху Яромиру Ягру в списке лучших бомбардиров НХЛ в истории. Теперь россиянину осталось три шайбы до Ягра.
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