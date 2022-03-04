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4 марта, 07:50

Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

На его счету гол и две результативные передачи в матче против "Тампы".

<p>Обложка © ТАСС / Eric Canha / CSM via ZUMA Wire</p>

Обложка © ТАСС / Eric Canha / CSM via ZUMA Wire

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

В матче против "Тампы-Бэй Лайтнинг" он забил одну шайбу и дважды отдавал результативную передачу. Добавим, что действия Малкина помогли его команде одержать победу со счётом 5:1.

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Первой звездой дня был признан голкипер "Вашингтона" Витек Ванечек, отразивший все 36 бросков в матче против "Каролины", а третьей звездой дня стал вратарь "Аризоны" Карел Веймелка.

Шамиль Гаджиев

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