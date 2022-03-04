В России за сутки госпитализировали 9849 человек с ковидом

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 9849 человек, что на 7,3% меньше, чем днём ранее. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Отмечается, что за тот же период полностью излечилось от CoViD-19 160 507 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 14 263 191. Кроме того, за сутки коронавирус подтвердился у 89 174 человек, всего в России выявили 16 775 024 случая болезни. Зарегистрировано 354 787 летальных исходов, из которых 776 — за последние 24 часа.