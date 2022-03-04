НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 08:36

Эксперт "Росатома" объяснил, может ли пожар угрожать безопасности Запорожской АЭС

К настоящему моменту украинские пожарные уже ликвидировали возгорание, радиационный фон в районе станции стабильный, что ранее также подтвердили в Международном агентстве по атомной энергии.

Пожар на Запорожской АЭС произошёл в районе, где ходят обычные граждане. По словам члена общественного совета "Росатома", члена совета центра экологической политики России Валерия Меньшикова, в этом месте нет никаких материалов, которые бы представляли опасность для станции.

"Дело в том, что все АЭС как в России, так и на Украине и во многих других странах тщательно охраняются и существует физическая защита, то есть вы не можете просто так с улицы пройти на станцию. Кроме этого, вам надо пройти ещё несколько сотен метров до блоков с реакторами на самой станции. Получается, что пожар в этом здании был за проходной, где ходят обычные граждане", — сказал он Лайфу.

Эксперт призвал понять, что никакого возгорания на самой АЭС не было и случившееся не представляет опасности для станции.

Военнослужащие РФ заняли площадку Запорожской АЭС

Военнослужащие РФ заняли площадку Запорожской АЭС

"Это недалеко от контура самой станции, но не на самой станции, что самое важное, и уж тем более не в той зоне, которая представляет опасность работе станции", — добавил Меньшиков.

Как сообщал Лайф, администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции. Вскоре Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на АЭС не изменился. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

Обложка © Wikipedia / Запорожская АЭС

Кристина Шайдуллина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1