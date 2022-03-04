Эксперт "Росатома" объяснил, может ли пожар угрожать безопасности Запорожской АЭС
К настоящему моменту украинские пожарные уже ликвидировали возгорание, радиационный фон в районе станции стабильный, что ранее также подтвердили в Международном агентстве по атомной энергии.
Пожар на Запорожской АЭС произошёл в районе, где ходят обычные граждане. По словам члена общественного совета "Росатома", члена совета центра экологической политики России Валерия Меньшикова, в этом месте нет никаких материалов, которые бы представляли опасность для станции.
"Дело в том, что все АЭС как в России, так и на Украине и во многих других странах тщательно охраняются и существует физическая защита, то есть вы не можете просто так с улицы пройти на станцию. Кроме этого, вам надо пройти ещё несколько сотен метров до блоков с реакторами на самой станции. Получается, что пожар в этом здании был за проходной, где ходят обычные граждане", — сказал он Лайфу.
Эксперт призвал понять, что никакого возгорания на самой АЭС не было и случившееся не представляет опасности для станции.
"Это недалеко от контура самой станции, но не на самой станции, что самое важное, и уж тем более не в той зоне, которая представляет опасность работе станции", — добавил Меньшиков.
Как сообщал Лайф, администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции. Вскоре Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на АЭС не изменился. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.
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