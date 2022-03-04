Эксперт "Росатома" объяснил, может ли пожар угрожать безопасности Запорожской АЭС

"Дело в том, что все АЭС как в России, так и на Украине и во многих других странах тщательно охраняются и существует физическая защита, то есть вы не можете просто так с улицы пройти на станцию. Кроме этого, вам надо пройти ещё несколько сотен метров до блоков с реакторами на самой станции. Получается, что пожар в этом здании был за проходной, где ходят обычные граждане", — сказал он Лайфу.