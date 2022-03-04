Всемирные зимние специальные Олимпийские игры перенесли из России
Соревнования, в которых принимают участие спортсмены с умственными отклонениями, должны были пройти в январе 2023 года в Казани.
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Всемирные зимние специальные Олимпийские игры перенесены из России. Об этом сообщается на сайте соревнований.
Турнир должен был пройти в январе 2023 года в Казани. В соревнованиях участвуют спортсмены с умственными отклонениями.
"Сейчас мы не может гарантировать, что Игры в Казани будут безопасными. Понятно, что отмена соревнований стала большим разочарованием для наших спортсменов по всему миру, включая Россию и Украину", — говорится в сообщении пресс-службы.
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Специальные Олимпийские игры проводятся с 1968 года. Зимние Игры последний раз прошли в 2017 году в Австрии, летние — в 2019-м в ОАЭ.