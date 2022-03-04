Всемирные зимние специальные Олимпийские игры перенесли из России

Всемирные зимние специальные Олимпийские игры перенесены из России. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Турнир должен был пройти в январе 2023 года в Казани. В соревнованиях участвуют спортсмены с умственными отклонениями.

"Сейчас мы не может гарантировать, что Игры в Казани будут безопасными. Понятно, что отмена соревнований стала большим разочарованием для наших спортсменов по всему миру, включая Россию и Украину", — говорится в сообщении пресс-службы.