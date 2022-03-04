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4 марта, 08:58

Всемирные зимние специальные Олимпийские игры перенесли из России

Соревнования, в которых принимают участие спортсмены с умственными отклонениями, должны были пройти в январе 2023 года в Казани.

<p>Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/so-austria/15104848489" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Special Olympics Österreich</a></p>

Обложка © Flickr / Special Olympics Österreich

Всемирные зимние специальные Олимпийские игры перенесены из России. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Турнир должен был пройти в январе 2023 года в Казани. В соревнованиях участвуют спортсмены с умственными отклонениями.

"Сейчас мы не может гарантировать, что Игры в Казани будут безопасными. Понятно, что отмена соревнований стала большим разочарованием для наших спортсменов по всему миру, включая Россию и Украину", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Специальные Олимпийские игры проводятся с 1968 года. Зимние Игры последний раз прошли в 2017 году в Австрии, летние — в 2019-м в ОАЭ.

Роман Фейгин
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