The Village закрыл офис в России

The Village закрывает офис в России и продолжит работать из Варшавы, сообщает издание в своём телеграм-канале.

"Российский офис The Village закрывается. Редакция в безопасности и работает из Варшавы", — говорится в сообщении издания в "Телеграме".

При этом ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за публикацию недостоверной информации по теме спецоперации России на Украине.