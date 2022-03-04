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4 марта, 09:01

The Village закрыл офис в России

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания за публикацию недостоверной информации по теме спецоперации России на Украине.

The Village закрывает офис в России и продолжит работать из Варшавы, сообщает издание в своём телеграм-канале.

"Российский офис The Village закрывается. Редакция в безопасности и работает из Варшавы", — говорится в сообщении издания в "Телеграме".

При этом ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за публикацию недостоверной информации по теме спецоперации России на Украине.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Русской службы Би-би-си

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Русской службы Би-би-си

За последние дни в РФ приостановили работу несколько СМИ. Так, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта издания. Кроме того, приостановили работу в России и телеканал "Дождь"* и издание Znak.com.

* Включён в реестр СМИ-иноагентов.

Обложка © The Village

Александра Вишнякова
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