Попавший в плен боец батальона "Айдар" признался, что Киев использует людей как живой щит
По словам пленника, он входил в группу из шести мужчин и двух женщин, которые должны были вести корректировку огня по российским военнослужащим в Донбассе, в том числе из "Градов".
Захваченный в плен боец батальона "Айдар" — о своих задачах. Видео © LIFE
Захваченный в плен украинский военный 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Константин с позывным "Птица" рассказал, что в его обязанности входила корректировка огня по российским военнослужащим.
"Прибыл по заданию "Айдара" для корректировки огня по российским военнослужащим в составе восьми человек", — сказал Константин, заметив, что группа состояла из шестерых мужчин и двух женщин.
Также он признался, что передавал информацию в населённый пункт Васильков, где расставлены "Грады" между жилыми домами, что означает, что мирных жителей, по сути, используют как живой щит.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Кадр из видео © LIFE