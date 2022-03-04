Попавший в плен боец батальона "Айдар" признался, что Киев использует людей как живой щит

По словам пленника, он входил в группу из шести мужчин и двух женщин, которые должны были вести корректировку огня по российским военнослужащим в Донбассе, в том числе из "Градов".

Захваченный в плен боец батальона "Айдар" — о своих задачах. Видео © LIFE

Захваченный в плен украинский военный 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Константин с позывным "Птица" рассказал, что в его обязанности входила корректировка огня по российским военнослужащим.

"Прибыл по заданию "Айдара" для корректировки огня по российским военнослужащим в составе восьми человек", — сказал Константин, заметив, что группа состояла из шестерых мужчин и двух женщин.

Также он признался, что передавал информацию в населённый пункт Васильков, где расставлены "Грады" между жилыми домами, что означает, что мирных жителей, по сути, используют как живой щит.