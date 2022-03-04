Минобороны РФ заявило о попытке "чудовищной провокации" Киева у Запорожской АЭС

Сейчас персонал станции продолжает работать в штатном режиме, радиационный фон в норме.

Ночью украинские националисты предприняли попытку "чудовищной провокации" на прилегающей к Запорожской АЭС территории. Российские военные подавили эту попытку, но, уходя, диверсанты подожгли здание рядом со станцией. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Около двух часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы — из окон нескольких этажей учебного тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия", — отметили в ведомстве.

Росгвардейцы подавили огневые точки противника, но, уходя, диверсионная группа подожгла здание. Об этом пожаре и сообщалось ранее.

Сейчас персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, радиационный фон в норме.