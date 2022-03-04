Минобороны РФ заявило о попытке "чудовищной провокации" Киева у Запорожской АЭС
Сейчас персонал станции продолжает работать в штатном режиме, радиационный фон в норме.
Ночью украинские националисты предприняли попытку "чудовищной провокации" на прилегающей к Запорожской АЭС территории. Российские военные подавили эту попытку, но, уходя, диверсанты подожгли здание рядом со станцией. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Около двух часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы — из окон нескольких этажей учебного тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия", — отметили в ведомстве.
Росгвардейцы подавили огневые точки противника, но, уходя, диверсионная группа подожгла здание. Об этом пожаре и сообщалось ранее.
Сейчас персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, радиационный фон в норме.
Напомним, администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции. Вскоре Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на АЭС не изменился. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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