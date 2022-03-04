Минобороны РФ: Персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме

Украинские военнослужащие, которые охраняли электростанцию, покинули объект ещё до прихода российских подразделений.

Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине продолжают контролировать город Энергодар, Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что украинские военнослужащие, которые охраняли электростанцию, покинули объект ещё до прихода российских подразделений и скрылись в неизвестном направлении.

"В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме", — проинформировал Конашенков.

О том, что российские военные заняли площадку Запорожской АЭС, украинская сторона сообщила накануне вечером. В сообщении местной администрации говорилось, что оперативным персоналом "контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации".