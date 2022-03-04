В ЛНР заявили о возвращении домой первого добровольно сложившего оружие военного ВСУ

Это стало возможно благодаря тому, что дом военнослужащей находится на территории, которая подконтрольна Луганской народной республике.

Власти ЛНР отпустили домой медсестру Вооружённых сил Украины младшего сержанта мобильного госпиталя Татьяну Тимченко. Она одна из первых украинских военных добровольно сложила оружие, сообщил журналистам подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко.

"Сегодня мы отпускаем Татьяну, она не запятнала свои руки кровью, не выполняла преступные приказы Киева. Поэтому, согласно указу главы Луганской народной республики, эти люди должны быть отпущены домой. Появилась такая возможность, поскольку дом, в котором живёт Татьяна, уже был деоккупирован Народной милицией", — сказал он.