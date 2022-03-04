В ЛНР заявили о возвращении домой первого добровольно сложившего оружие военного ВСУ

"Сегодня мы отпускаем Татьяну, она не запятнала свои руки кровью, не выполняла преступные приказы Киева. Поэтому, согласно указу главы Луганской народной республики, эти люди должны быть отпущены домой. Появилась такая возможность, поскольку дом, в котором живёт Татьяна, уже был деоккупирован Народной милицией", — сказал он.