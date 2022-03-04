В ЛНР заявили о возвращении домой первого добровольно сложившего оружие военного ВСУ
Это стало возможно благодаря тому, что дом военнослужащей находится на территории, которая подконтрольна Луганской народной республике.
Власти ЛНР отпустили домой медсестру Вооружённых сил Украины младшего сержанта мобильного госпиталя Татьяну Тимченко. Она одна из первых украинских военных добровольно сложила оружие, сообщил журналистам подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко.
"Сегодня мы отпускаем Татьяну, она не запятнала свои руки кровью, не выполняла преступные приказы Киева. Поэтому, согласно указу главы Луганской народной республики, эти люди должны быть отпущены домой. Появилась такая возможность, поскольку дом, в котором живёт Татьяна, уже был деоккупирован Народной милицией", — сказал он.
Такая возможность появилась благодаря тому, что дом военнослужащей находится на территории, которая стала подконтрольна Луганской народной республике. Как сообщает ТАСС, уже сейчас женщина направляется домой. Тимченко призвала украинских силовиков последовать её примеру, "быстрее одуматься и не играть с огнём".
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий вокруг Украины.
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