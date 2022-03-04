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Регион
Опубликовано 4 марта 2022, 09:11
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Минобороны: Зеленский пытался обвинить РФ в создании радиоактивного очага заражения

На это указывают оперативные заявления украинского президента, а также его переговоры с Вашингтоном и Лондоном, заметил в ходе брифинга генерал-майор Игорь Конашенков.

Заявления украинского президента Владимира Зеленского после попытки националистов совершить провокацию на Запорожской АЭС, а также переговоры политика с США и Великобританией говорят о попытке обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно последовавшие заявления Зеленского о якобы угрозе атомной электростанции и его переговоры с Вашингтоном и Лондоном не оставляют никаких сомнений. Целью провокации киевского режима на атомном объекте является попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения", — сказал он.

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Напомним, ранее администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции. Вскоре Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на АЭС не изменился. К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Эксперт "Росатома" Валерий Меньшиков объяснил Лайфу, может ли пожар угрожать безопасности атомной станции.

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Обложка © УНИАН

Артур Лапсаков
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