На это указывают оперативные заявления украинского президента, а также его переговоры с Вашингтоном и Лондоном, заметил в ходе брифинга генерал-майор Игорь Конашенков.

Заявления украинского президента Владимира Зеленского после попытки националистов совершить провокацию на Запорожской АЭС, а также переговоры политика с США и Великобританией говорят о попытке обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.