Политолог Межуев объяснил, ждёт ли наказание сенатора США Грэма за высказывание о Путине

Эксперт отметил, что в условиях обострения ситуации на Украине заявление американца воспринимается как призыв к госперевороту в России.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм лоббировал исключение нашей страны из большой восьмёрки, он один из тех людей, которые известны своими жёсткими высказываниями, и не только антироссийскими. Так политолог Борис Межуев в беседе с Лайфом отреагировал на заявление американца с призывом к убийству президента РФ Владимира Путина.

"Не от ума большого, конечно. Но Линдси Грэм — это представитель самых ястребиных кругов республиканцев. Это, в общем-то, такой наследник сенатора Маккейна, но они, правда, из разных штатов, но тем не менее они выбрали одно направление", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что такое заявление абсолютно безответственно и в условиях нынешнего обострения ситуации на Украине воспринимается как призыв к госперевороту в России.

"Линдси Грэм — это человек, который всегда и везде выступал за максимально жёсткий антироссийский курс. Я думаю, что (США. — Прим. Лайфа) сейчас скажут, что он просто не представитель власти и это не позиция администрации, потому что он член другой партии", — резюмировал политолог.