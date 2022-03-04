Политолог Межуев объяснил, ждёт ли наказание сенатора США Грэма за высказывание о Путине
Сенатор Линдси Грэм. Обложка © Wikipedia
Эксперт отметил, что в условиях обострения ситуации на Украине заявление американца воспринимается как призыв к госперевороту в России.
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм лоббировал исключение нашей страны из большой восьмёрки, он один из тех людей, которые известны своими жёсткими высказываниями, и не только антироссийскими. Так политолог Борис Межуев в беседе с Лайфом отреагировал на заявление американца с призывом к убийству президента РФ Владимира Путина.
"Не от ума большого, конечно. Но Линдси Грэм — это представитель самых ястребиных кругов республиканцев. Это, в общем-то, такой наследник сенатора Маккейна, но они, правда, из разных штатов, но тем не менее они выбрали одно направление", — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что такое заявление абсолютно безответственно и в условиях нынешнего обострения ситуации на Украине воспринимается как призыв к госперевороту в России.
"Линдси Грэм — это человек, который всегда и везде выступал за максимально жёсткий антироссийский курс. Я думаю, что (США. — Прим. Лайфа) сейчас скажут, что он просто не представитель власти и это не позиция администрации, потому что он член другой партии", — резюмировал политолог.
Ранее Посольство РФ потребовало от США осудить преступное высказывание сенатора Грэма о Путине. Российский диппредставитель в Вашингтоне Антонов назвал его неприемлемым и возмутительным и испугался за судьбу страны, у руля которой стоят такие безответственные и непрофессиональные политики.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.