Минобороны РФ: Зеленский уже не контролирует диверсионные группы с иностранными наёмниками
Все заявления украинского президента о якобы угрозе Запорожской АЭС доказывают преступный замысел киевского режима, считает официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Украинский президент Владимир Зеленский полностью утратил контроль за действиями диверсионных групп с иностранными наёмниками. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всё это (утверждения украинского лидера о якобы угрозе Запорожской атомной электростанции. — Прим. Лайфа) свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наёмников", — сказал он.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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Владимир Зеленский. Обложка © Twitter / ZelenskyyUa