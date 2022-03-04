Депутат Ольга Занко запустила акцию с призывом покупать российские товары
Депутат Госдумы Ольга Занко. Фото © Instagram / olga_amelchenkova
Парламентарий считает, что так получится перезапустить экономику РФ вопреки санкциям. Россияне могут рассказать в соцсетях о своих любимых отечественных производителях с хештегом #СделановРоссии.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко запустила акцию с призывом покупать товары российского производства. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.
"Вместе со сторонниками "Единая Россия" запускает акцию "Сделано в России" в поддержку отечественных производителей. Мы призываем покупать российские товары, поддержать наш малый и средний бизнес, фермеров. <...> Это возможность перезапустить нашу экономику вопреки всем санкциям", — говорится в сообщении.
Учитывая нынешние обстоятельства, стоит приобретать продукты отечественного производства, отметила она. Таким образом люди будут делать вклад в экономику России, поспособствуют сохранению рабочих мест. Депутат считает, что тем самым покупатели будут проявлять свой патриотизм не на словах, а на деле. Занко призвала не только покупать отечественные продукты, но и рассказывать о своих любимых российских производителях, выкладывая в социальных сетях посты с хештегом #СделановРоссии.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.