Контейнерный перевозчик Maersk приостанавливает приём новых заказов в Россию и из неё

Датская компания Maersk, которая специализируется на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, приостанавливает приём новых заказов на доставку контейнеров морским и наземным транспортом в Россию и из неё. Об этом сообщается на сайте компании.

"Поскольку стабильность наших операций и грузов наших клиентов является критически важной вещью, мы также временно прекращаем приём всех новых заказов Maersk в/из Санкт-Петербурга, Калининграда и Новороссийска, независимо от того, является ли груз продовольственным, медицинским или гуманитарным", — говорится в сообщении.

Дальний Восток России в настоящее время ограничения не затронут, добавили в компании.

Ранее Лайф писал, что Boeing приостановила обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний. Американская корпорация не будет поставлять в РФ запчасти. Также она приостанавливает все операции в Москве и закрывает офис в Киеве. Подобные ограничения поддержал и Airbus.