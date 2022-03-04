Контейнерный перевозчик Maersk приостанавливает приём новых заказов в Россию и из неё
Данная мера распространяется даже на доставку продовольственных, медицинских или гуманитарных грузов. При этом Дальний Восток в настоящее время ограничения не затронут.
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Датская компания Maersk, которая специализируется на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, приостанавливает приём новых заказов на доставку контейнеров морским и наземным транспортом в Россию и из неё. Об этом сообщается на сайте компании.
"Поскольку стабильность наших операций и грузов наших клиентов является критически важной вещью, мы также временно прекращаем приём всех новых заказов Maersk в/из Санкт-Петербурга, Калининграда и Новороссийска, независимо от того, является ли груз продовольственным, медицинским или гуманитарным", — говорится в сообщении.
Дальний Восток России в настоящее время ограничения не затронут, добавили в компании.
Ранее Лайф писал, что Boeing приостановила обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний. Американская корпорация не будет поставлять в РФ запчасти. Также она приостанавливает все операции в Москве и закрывает офис в Киеве. Подобные ограничения поддержал и Airbus.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.