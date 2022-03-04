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Регион
Опубликовано 4 марта 2022, 09:51
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Столтенберг: НАТО не является стороной конфликта на Украине и не ищет войны с Россией

Однако блок должен защищать своих союзников и в связи с этим усилил присутствие в восточной части, уточнил генсек альянса. Нужно убедиться, что в этом вопросе недопониманий нет, добавил он.

НАТО не выступает стороной конфликта на Украине и не ищет войны с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО не является частью конфликта, мы не ищем войны с Россией. Но мы должны убедиться в том, что нет недопониманий в том, что мы защищаем союзников", — сказал он на экстренном заседании глав Минобороны стран блока.

В связи с этим, уточнил генсек, альянс усилил присутствие в восточной части.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский засомневался в мощности НАТО и ЕС из-за ситуации в его стране. Вместе с тем он призвал западные страны предоставить Киеву военные самолёты, если у них так и не появилась готовность закрыть небо над страной.

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Йенс Столтенберг. Обложка © Twitter / Jens Stoltenberg

Артур Лапсаков
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