Психолог Захарова объяснила, как не расстраиваться из-за чужой критики

Чужие замечания нередко расстраивают и могут вызвать неуверенность, однако чаще всего проблему надо искать не в себе, а в обидчике. Таким мнением поделилась специалист в сфере индивидуального психологического консультирования и психодиагностики личности Дарья Захарова.

"Почти любая непрошеная критика или совет — это проявление пассивной агрессии. То есть желание обидеть человека, задеть его чувства или даже попытка вывести на эмоции", — рассказала она в беседе с "Москвой 24".

Специалист отметила, что критика свидетельствует лишь о комплексах задевшего вас человека, о его невоспитанности и непонимании самого себя. Осознав это, легче не обращать внимания на едкие высказывания или как минимум не воспринимать неприятные комментарии всерьёз.

Однако, если на бестактные замечания не реагировать не получается, следует обратиться к себе и своим чувствам.

"Безусловно, эмоциональная реакция оправданна и имеет право на существование. Она говорит нам о том, что нарушены наши границы или задеты жизненно важные для нас моменты или проблемы", — отметила Захарова.

По мнению психолога, в ситуации конфликта каждый имеет право на защиту своих границ. Так, можно поблагодарить оппонента за его мнение, но не согласиться с ним. Или ответить фразой: "Если мне потребуется твой совет, то я обязательно к тебе обращусь, сейчас я не нуждаюсь в комментариях".

Специалист рекомендует задуматься о том, насколько обидчик вам близок и стоит ли продолжать с ним общение. Если окончательно разорвать отношения невозможно, то лучше свести контакты к минимуму.

"Если замечания делают родители, то стоит учитывать, как их самих воспитывали в детстве. Возможно, подобная критика в их понимании — это проявление заботы", — объяснила она, добавив, что, в случае если встреча с бестактными людьми уже запланирована, лучше заранее настроиться на это.