Лукашенко: Западу выгоден конфликт на Украине, чтобы утопить в нём и Россию, и Белоруссию
Тем не менее, по словам политика, боевые действия "сегодня начались, завтра закончатся", а вот объявленная Штатами гибридная война, включающая экономические санкции, — "это надолго".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Запад заинтересован в продолжении боевых действий на Украине, чтобы "утопить" в них и Москву, и Минск. Об этом он заявил в пятницу, выступая на торжественной церемонии подписания решения республиканского референдума.
"Они все сейчас вопят о прекращении войны на Украине. Это публично. Да не нужен им там мир никакой. Им нужна там война, и чем больше, тем лучше. Для того чтобы утопить Россию в этой войне, а заодно и нас. И чтобы Украина даже не шевельнулась", — сказал Лукашенко.
Политик добавил, что конфликт на Украине "сегодня начался, завтра закончится, каким бы тяжёлым он ни был", а вот объявленная Западом гибридная война, включающая экономические санкции, — "это надолго".
"Они уцепились в нас железобетонно, о чём мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, как им кажется, пока с нами не разберутся. Они [Запад ] нас толкают в войну на Украине", — добавил он.
Ранее Лукашенко назвал "Операцию Z" вынужденной мерой России. Он напомнил, что украинские войска в последние месяцы усилили бомбардировки ДНР и ЛНР, которые и обратились за помощью к Москве.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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