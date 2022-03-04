Лукашенко: Западу выгоден конфликт на Украине, чтобы утопить в нём и Россию, и Белоруссию

Тем не менее, по словам политика, боевые действия "сегодня начались, завтра закончатся", а вот объявленная Штатами гибридная война, включающая экономические санкции, — "это надолго".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Запад заинтересован в продолжении боевых действий на Украине, чтобы "утопить" в них и Москву, и Минск. Об этом он заявил в пятницу, выступая на торжественной церемонии подписания решения республиканского референдума.

"Они все сейчас вопят о прекращении войны на Украине. Это публично. Да не нужен им там мир никакой. Им нужна там война, и чем больше, тем лучше. Для того чтобы утопить Россию в этой войне, а заодно и нас. И чтобы Украина даже не шевельнулась", — сказал Лукашенко.

Политик добавил, что конфликт на Украине "сегодня начался, завтра закончится, каким бы тяжёлым он ни был", а вот объявленная Западом гибридная война, включающая экономические санкции, — "это надолго".

"Они уцепились в нас железобетонно, о чём мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, как им кажется, пока с нами не разберутся. Они [Запад ] нас толкают в войну на Украине", — добавил он.