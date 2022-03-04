Зеленский призвал партнёров усилить санкции против РФ из-за ситуации с Запорожской АЭС
Украинский лидер также заявил о необходимости закрытия неба над Незалежной. Такое заявление президент сделал в своём видеообращении.
Владимир Зеленский. Обложка © zelenskiy_official
Украина призывает своих международных партнёров усилить санкции против России. С таким заявлением выступил президент Незалежной, отметив, что решение нужно принять в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС.
"Нужно немедленное усиление санкций против страны – ядерного террориста. Нужно немедленное закрытие неба над Украиной", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его "Фейсбуке".
Напомним, ранее администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции. Вскоре Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на АЭС не изменился. К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Эксперт "Росатома" Валерий Меньшиков объяснил Лайфу, может ли пожар угрожать безопасности атомной станции.