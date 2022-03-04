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4 марта, 10:30

Зеленский призвал партнёров усилить санкции против РФ из-за ситуации с Запорожской АЭС

Украинский лидер также заявил о необходимости закрытия неба над Незалежной. Такое заявление президент сделал в своём видеообращении.

<p>Владимир Зеленский. Обложка © <a href="https://www.instagram.com/p/CaneS-igg1Q/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Владимир Зеленский. Обложка © zelenskiy_official

Украина призывает своих международных партнёров усилить санкции против России. С таким заявлением выступил президент Незалежной, отметив, что решение нужно принять в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС.

"Нужно немедленное усиление санкций против страны – ядерного террориста. Нужно немедленное закрытие неба над Украиной", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его "Фейсбуке".

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Напомним, ранее администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции. Вскоре Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на АЭС не изменился. К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Эксперт "Росатома" Валерий Меньшиков объяснил Лайфу, может ли пожар угрожать безопасности атомной станции.

Светлана Оперук

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