Лукашенко сообщил, что сегодня два часа разговаривал с Путиным
По его словам, с российским лидером он обсуждал в том числе "санкционную войну в экономике и финансах".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл двухчасовой разговор с российским лидером Владимиром Путиным сегодня, 4 марта. Об этом он заявил на торжественной церемонии подписания решения республиканского референдума по конституции.
"Конфликт на Украине сегодня начался, а завтра закончится, каким бы он тяжёлым ни был, а вот та гибридная война, которая развёрнута против Белоруссии, особенно санкционная война в экономике и финансах, — это надолго. Они уцепились в нас железобетонно, о чём мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили", — отметил Лукашенко.
А ранее Лукашенко назвал "Операцию Z" вынужденной мерой России. Он напомнил, что украинские войска в последние месяцы усилили бомбардировки ДНР и ЛНР, которые и обратились за помощью к Москве.
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