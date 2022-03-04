Лукашенко сообщил, что сегодня два часа разговаривал с Путиным

"Конфликт на Украине сегодня начался, а завтра закончится, каким бы он тяжёлым ни был, а вот та гибридная война, которая развёрнута против Белоруссии, особенно санкционная война в экономике и финансах, — это надолго. Они уцепились в нас железобетонно, о чём мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили", — отметил Лукашенко.