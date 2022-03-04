В офисе Зеленского заявили, что главной темой диалога с РФ стало неразмещение вооружения

По словам советника главы офиса Арестовича, стороны по итогу переговоров также договорились о гуманитарной помощи городам. В частности, речь идёт о гуманитарных коридорах.

На переговорах Украины и Российской Федерации главным вопросом стало неразмещение отдельных видов вооружений, а не денацификация. Об этом заявил советник главы офиса президента Незалежной Алексей Арестович.

"Они уже прекратили говорить о денацификации, сейчас главное — неразмещение на Украине отдельных видов наступательного вооружения", — приводит его слова украинское издание "Страна.ua".

Кроме того, Арестович отметил, что стороны договорились о гуманитарной помощи городам Украины.

"Возникло взаимопонимание по гуманитарной помощи или "гуманитарным коридорам" окружённым городам. На Украине это города, которые страдают от самого же российского нашествия. Это очень хорошо, потому что безопасность мирных жителей — это тема номер один для мира", — сказал Арестович.

Советник Зеленского подчеркнул, что понимает, с кем имеет дело, и отметил важность безопасности гуманитарных конвоев. Именно поэтому, по его словам, "эта информация будет предоставлена в режиме онлайн, когда оно уже будет происходить". А пока Арестович предложил "придержать" эти данные, кроме общего сообщения о том, что это должно состояться.