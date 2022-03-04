В офисе Зеленского заявили, что главной темой диалога с РФ стало неразмещение вооружения
По словам советника главы офиса Арестовича, стороны по итогу переговоров также договорились о гуманитарной помощи городам. В частности, речь идёт о гуманитарных коридорах.
На переговорах Украины и Российской Федерации главным вопросом стало неразмещение отдельных видов вооружений, а не денацификация. Об этом заявил советник главы офиса президента Незалежной Алексей Арестович.
"Они уже прекратили говорить о денацификации, сейчас главное — неразмещение на Украине отдельных видов наступательного вооружения", — приводит его слова украинское издание "Страна.ua".
Кроме того, Арестович отметил, что стороны договорились о гуманитарной помощи городам Украины.
"Возникло взаимопонимание по гуманитарной помощи или "гуманитарным коридорам" окружённым городам. На Украине это города, которые страдают от самого же российского нашествия. Это очень хорошо, потому что безопасность мирных жителей — это тема номер один для мира", — сказал Арестович.
Советник Зеленского подчеркнул, что понимает, с кем имеет дело, и отметил важность безопасности гуманитарных конвоев. Именно поэтому, по его словам, "эта информация будет предоставлена в режиме онлайн, когда оно уже будет происходить". А пока Арестович предложил "придержать" эти данные, кроме общего сообщения о том, что это должно состояться.
Ранее в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров планируется в начале следующей недели.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © facebook / alexey.arestovich