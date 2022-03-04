S7 отменяет все международные рейсы с 5 марта

"Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines", — сказано в записи.

Кроме того, сотрудники представительств помогают туристам вернуться домой на самолётах авиакомпаний-партнёров. Также пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения соответствующего СМС.

Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.