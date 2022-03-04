НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 10:04

S7 отменяет все международные рейсы с 5 марта

Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета после получения СМС с соответствующим уведомлением, уточнили в авиакомпании.

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/albums-57404545?z=photo-57404545_457257913/photos-57404545" target="_blank" rel="noopener noreferrer">S7 Airlines</a> / Владимир Логвин</p>

Обложка © VK / S7 Airlines / Владимир Логвин

Авиакомпания S7 Airlines с 5 марта отменяет все рейсы по международным направлениям. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines", — сказано в записи.

Кроме того, сотрудники представительств помогают туристам вернуться домой на самолётах авиакомпаний-партнёров. Также пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения соответствующего СМС.

Росавиация запретила авиакомпаниям приостанавливать полёты без своего разрешения

Росавиация запретила авиакомпаниям приостанавливать полёты без своего разрешения

Напомним, что в ночь на 28 февраля в силу вступило решение Евросоюза о полном закрытии неба для российских воздушных судов. Аналогичное решение приняли США, Канада, Швейцария и ещё несколько государств. Россия приняла ответные меры, сначала закрыв небо для 36 стран, а затем ещё для одной — Швейцарии. Кроме того, Лайф писал, что Boeing приостановил обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний. Американская корпорация не будет поставлять в РФ запчасти. Также она приостанавливает все операции в Москве и закрывает офис в Киеве. Подобные ограничения поддержал и Airbus.

Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1