Магазины Swarovski продолжают работать в Москве

В Москве продолжают работать магазины ювелирных изделий Swarovski, несмотря на то что бренд приостановил интернет-продажи в России. В одной из торговых точек столицы рассказали, что информации о закрытии офлайн-магазинов не было.

"Мы работаем, приезжайте, пока цены не выросли", — посоветовала в интервью с "Газетой.ru" сотрудница магазина.

При этом представитель бренда добавила, что новые поставки продукции ожидаются не раньше июня этого года.

Утром 4 марта бренд сообщил о прекращении своей деятельности на территории РФ. Такое решение компания приняла, исходя из сложившейся ситуации на Украине. В частности, приостановлены продажи в интернет-магазине.