Магазины Swarovski продолжают работать в Москве
Представители бренда рекомендуют покупать ювелирные изделия сейчас, пока цены на них держатся на том же уровне. Новые поставки украшений ожидаются не раньше июня 2022 года.
В Москве продолжают работать магазины ювелирных изделий Swarovski, несмотря на то что бренд приостановил интернет-продажи в России. В одной из торговых точек столицы рассказали, что информации о закрытии офлайн-магазинов не было.
"Мы работаем, приезжайте, пока цены не выросли", — посоветовала в интервью с "Газетой.ru" сотрудница магазина.
При этом представитель бренда добавила, что новые поставки продукции ожидаются не раньше июня этого года.
Утром 4 марта бренд сообщил о прекращении своей деятельности на территории РФ. Такое решение компания приняла, исходя из сложившейся ситуации на Украине. В частности, приостановлены продажи в интернет-магазине.
Ранее об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом сообщила международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo и шведский мебельный концерн IKEA.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.
Бренд Swarovski. Фото © Flickr / Sean MacEntee