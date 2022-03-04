Panasonic сообщила о приостановке торговых операций с Россией
Причиной этого решения стали "Операция Z" и западные санкции, введённые в отношении Москвы. Также компания собирается пожертвовать около 20 млн йен украинским беженцам.
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Японская технологическая компания Panasonic прекращает торговые операции с Россией. Об этом сообщается на сайте организации.
"Исходя из нынешней экономической и логистической ситуации с передвижением товаров, мы решили приостановить [торговые] операции с Россией", — пояснили в компании.
Также Panasonic собирается пожертвовать около 20 миллионов йен польскому Красному Кресту, который поддерживает тех, кто эвакуировался в Польшу с Украины, и организации Peace Winds Japan, которая оказывает помощь украинским беженцам.
Ранее Лайф сообщал, что Intel приостановил все поставки своей продукции в Россию и Белоруссию. Компания поддерживает своих сотрудников в сложившейся ситуации, особенно тех, кто имеет тесную связь с Украиной. Ранее продажи в тех же странах остановил разработчик компьютерных игр CD Projekt RED.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.