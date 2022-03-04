Panasonic сообщила о приостановке торговых операций с Россией

Японская технологическая компания Panasonic прекращает торговые операции с Россией. Об этом сообщается на сайте организации.

"Исходя из нынешней экономической и логистической ситуации с передвижением товаров, мы решили приостановить [торговые] операции с Россией", — пояснили в компании.

Также Panasonic собирается пожертвовать около 20 миллионов йен польскому Красному Кресту, который поддерживает тех, кто эвакуировался в Польшу с Украины, и организации Peace Winds Japan, которая оказывает помощь украинским беженцам.

Ранее Лайф сообщал, что Intel приостановил все поставки своей продукции в Россию и Белоруссию. Компания поддерживает своих сотрудников в сложившейся ситуации, особенно тех, кто имеет тесную связь с Украиной. Ранее продажи в тех же странах остановил разработчик компьютерных игр CD Projekt RED.