Член СПЧ Кабанов предложил сократить число трудовых мигрантов для сохранения рабочих мест

Для сохранения рабочих мест в России придётся уменьшить количество трудовых мигрантов. Таким мнением в своём телеграм-канале поделился член Совета по правам человека при Президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

"Если вопрос о сохранении рабочих мест действительно является ключевой задачей, то придётся уменьшить количество привлекаемых трудовых мигрантов", — написал он.

Кабанов отметил, что это может вызвать негодование у некоторых сфер бизнеса. В особенности у тех, что зарабатывают на приезжих (например, службы ЖКХ). Член СПЧ подчеркнул, что ситуация "круто изменилась".

"Очень надеюсь, что аппетиты наших "бизнесменов" уменьшатся и их подходы к методам обогащения тоже изменятся", — заключил он.

Таким образом Кабанов ответил на заявление министра финансов Антона Силуанова, который назвал сохранение рабочих мест и заработной платы ключевыми задачами государства и бизнеса сегодня.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о защите россиян в условиях санкций. В частности, документ предусматривает вопросы занятости населения, обеспечения лекарствами, оказания социальной помощи, а также защиты прав студентов, вынужденно прекративших обучение за рубежом.