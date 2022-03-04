Член СПЧ Кабанов предложил сократить число трудовых мигрантов для сохранения рабочих мест
Он отметил, что это может вызвать негодование у некоторых сфер бизнеса. В особенности у тех, что зарабатывают на приезжих (например, службы ЖКХ).
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Для сохранения рабочих мест в России придётся уменьшить количество трудовых мигрантов. Таким мнением в своём телеграм-канале поделился член Совета по правам человека при Президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
"Если вопрос о сохранении рабочих мест действительно является ключевой задачей, то придётся уменьшить количество привлекаемых трудовых мигрантов", — написал он.
Кабанов отметил, что это может вызвать негодование у некоторых сфер бизнеса. В особенности у тех, что зарабатывают на приезжих (например, службы ЖКХ). Член СПЧ подчеркнул, что ситуация "круто изменилась".
"Очень надеюсь, что аппетиты наших "бизнесменов" уменьшатся и их подходы к методам обогащения тоже изменятся", — заключил он.
Таким образом Кабанов ответил на заявление министра финансов Антона Силуанова, который назвал сохранение рабочих мест и заработной платы ключевыми задачами государства и бизнеса сегодня.
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