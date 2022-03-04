Замглавы Минздрава Фисенко объяснил причину задержек с поставками лекарств

Задержки с поставками лекарств в Россию связаны с логистикой, а не с отказами заводов. Об этом заявил заместитель главы Минздрава РФ Виктор Фисенко.

"Если говорить в целом о фармрынке, у нас есть отдельные сигналы о задержках поставок, но это не отказ завода, это из-за транспортных и логистических проблем может быть увеличено время и стоимость доставки", — заявил он на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.

Также Фисенко обратил внимание на несколько контрактов, по которым закупки лекарств идут на два-три года, а на ряд препаратов, среди которых есть и импортные, созданы запасы. Представитель Минздрава заверил, что в России есть полный ассортимент лекарственных средств из перечня высокозатратных нозологий.