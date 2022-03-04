Лукашенко: Если придётся, белорусы будут биться и умирать на своей земле
Вместе с тем лидер республики обвинил Запад в подстрекательстве Минска к участию в конфликте на Украине с помощью санкций. А также в ведении гибридной войны против страны.
Белорусы, если придётся, будут биться, бороться и умирать на своей земле. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на торжественной церемонии подписания решения республиканского референдума по поправкам в конституцию.
"Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле. Если придётся, не дай бог", — сказал он.
Вместе с тем Лукашенко обвинил Запад в подстрекательстве Белоруссии к участию в конфликте на Украине с помощью санкций. А также в ведении гибридной войны против республики.
"Вы же поймите. Они нас толкают в войну на Украине. Если б только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, — это был бы для них подарок", — резюмировал белорусский лидер.
Ранее Лукашенко сравнил действия российских военных на Украине с работой хирурга во время операции. Он подчеркнул отсутствие ковровых бомбардировок со стороны ВС РФ ради сохранения жизни мирных граждан.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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