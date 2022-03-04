Лукашенко: Если придётся, белорусы будут биться и умирать на своей земле

Белорусы, если придётся, будут биться, бороться и умирать на своей земле. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на торжественной церемонии подписания решения республиканского референдума по поправкам в конституцию.

"Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле. Если придётся, не дай бог", — сказал он.

Вместе с тем Лукашенко обвинил Запад в подстрекательстве Белоруссии к участию в конфликте на Украине с помощью санкций. А также в ведении гибридной войны против республики.

"Вы же поймите. Они нас толкают в войну на Украине. Если б только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, — это был бы для них подарок", — резюмировал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко сравнил действия российских военных на Украине с работой хирурга во время операции. Он подчеркнул отсутствие ковровых бомбардировок со стороны ВС РФ ради сохранения жизни мирных граждан.